Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?
Bir internet sitesi tarafından hazırlanan verilere göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada son düzlüğe rakiplerinin epey önünde girmiş görünüyor.
TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, siyasetanaliz.com tarafından cumhurbaşkanı adaylarının Twitter'daki performanslarına dair hazırlanan verileri okurlarıyla paylaştı.
Buna göre en çok takipçisi olan ve tweeti en çok görüntülenen lider, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Fakat takipçisi en çok artan isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu’nun günlük takipçisi 13 bin 886 artıyor. Haftalık artışı 120 bin 191, aylık artışı ise 374 bin 289.
Buna karşılık Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın günlük takipçi artış sayısı 11 bin 522. Haftalık 49 bin 892, aylık 148 bin 420.
Liderlerin yaptıkları paylaşımlarda da sosyal medya ahalisi en çok Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına ilgi gösteriyor.