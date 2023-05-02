Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir

Pek çok anket şirketi 14 Mayıs'ta hiçbir adayın yüzde 50-12'i bulamayacağını ve seçimlerin 2. tura kalacağını savunurken, iktidara yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.