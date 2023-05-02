Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir

Seçimlere 12 gün kala kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan son anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Bayrakçı, bir adayın seçimi ilk turda kazanacağını söyledi.

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Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir - Resim: 1

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere 12 gün kala meydanlarda tempo artarken, anket şirketleri de seçimler için yaptıkları son çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. 

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Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı için yarışacağı seçimlerde partilerin oy oranları merak edilirken, seçimlerin 2. tura kalıp kalmayacağı da günlerdir tartışılıyor. 

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Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir - Resim: 3

Pek çok anket şirketi 14 Mayıs'ta hiçbir adayın yüzde 50-12'i bulamayacağını ve seçimlerin 2. tura kalacağını savunurken, iktidara yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

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Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir - Resim: 4

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Bayrakçı, son anket çalışmalarını çarşamba günü yayımlayacaklarını belirtirken, sonuçlarla ilgili kritik detayı paylaştı.

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