Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bana göre seçim netleşmiştir
Seçimlere 12 gün kala kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan son anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Bayrakçı, bir adayın seçimi ilk turda kazanacağını söyledi.
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere 12 gün kala meydanlarda tempo artarken, anket şirketleri de seçimler için yaptıkları son çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı için yarışacağı seçimlerde partilerin oy oranları merak edilirken, seçimlerin 2. tura kalıp kalmayacağı da günlerdir tartışılıyor.
Pek çok anket şirketi 14 Mayıs'ta hiçbir adayın yüzde 50-12'i bulamayacağını ve seçimlerin 2. tura kalacağını savunurken, iktidara yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Bayrakçı, son anket çalışmalarını çarşamba günü yayımlayacaklarını belirtirken, sonuçlarla ilgili kritik detayı paylaştı.