Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı!

ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Çanakkale'ye ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette, İYİ Parti ve CHP yarışı dikkat çekti.

Çanakkale CHP İYİ Parti AKP Anket 2024 Yerel Seçimleri
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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 1

ORC Araştırma, 6-9 Mart 2024 tarihleri arasında 1360 kişiyle gerçekleştirdiği Çanakkale Belediye Başkanlığı adaylığı için son anket sonuçlarını yayımladı.

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 2

Ankette, Çanakkale'de yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 3

Ankette, İYİ Parti ve CHP yarışı dikkat çekerken, sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 4

- İYİ Parti: Burak Kurt - Yüzde 34,2

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 5

- CHP: Muharrem Erkek - Yüzde 33,1

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 6

- AKP: Jülide İskenderoğlu - Yüzde 21,7

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 7

- Kararsız: Yüzde 8

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Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! - Resim: 8

- Diğer: Yüzde 3

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