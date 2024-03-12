Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı!
ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Çanakkale'ye ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette, İYİ Parti ve CHP yarışı dikkat çekti.
ORC Araştırma, 6-9 Mart 2024 tarihleri arasında 1360 kişiyle gerçekleştirdiği Çanakkale Belediye Başkanlığı adaylığı için son anket sonuçlarını yayımladı.
Ankette, Çanakkale'de yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, İYİ Parti ve CHP yarışı dikkat çekerken, sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
- İYİ Parti: Burak Kurt - Yüzde 34,2
- CHP: Muharrem Erkek - Yüzde 33,1
- AKP: Jülide İskenderoğlu - Yüzde 21,7
- Kararsız: Yüzde 8
- Diğer: Yüzde 3