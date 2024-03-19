Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti!
Aksoy Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Bursa'ya dair son anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Bursa'da belediye el değiştiriyor.
Aksoy Araştırma, 11-14 Mart 2024 tarihleri arasında Bursa'da bin 67 örneklemle gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı.
Ankette, "31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde adaylardan hangisine oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.
Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
- CHP adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 38,4
- AKP adayı Alinur Aktaş: Yüzde 31,9
- Karasızım: Yüzde 12,8
- Oy kullanmam: Yüzde 3,7
- Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın: Yüzde 3,3
- Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı: Yüzde 2,9
- İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,2
- DEM eş başkan adayları İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ: Yüzde 1,8
- BTP adayı Hasan Aydın: Yüzde 1,1
- Diğer: Yüzde 1,0
- Memleket Partisi adayı Hasan Aydın: Yüzde 0,4
- TKP adayı Ayhan Keser: Yüzde 0,4
- Saadet Partisi adayı İkram Akkaya: Yüzde 0,2
Kararsızım, oy kullanmayacağım diyenler dağıtıldıktan sonra anket sonuçları şöyle:
- CHP adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 45,2
- AKP adayı Alinur Aktaş: Yüzde 38,8
- Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın: Yüzde 4,1
- Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı: Yüzde 3,4
- İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,6
- DEM eş başkan adayları İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ: Yüzde 2,1
- BTP adayı Hasan Aydın: Yüzde 1,4
- Diğer: Yüzde 1,2
- Memleket Partisi adayı Hasan Aydın: Yüzde 0,5
- TKP adayı Ayhan Keser: Yüzde 0,4
- Saadet Partisi adayı İkram Akkaya: Yüzde 0,3
Öte yandan CHP 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da yüzde 47,03 oy alırken, AKP 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da yüzde 49,62 oy almıştı.