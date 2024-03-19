Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti!

Aksoy Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Bursa'ya dair son anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Bursa'da belediye el değiştiriyor.

Bursa 2024 Yerel Seçimleri Anket
Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 1

Aksoy Araştırma, 11-14 Mart 2024 tarihleri arasında Bursa'da bin 67 örneklemle gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı.

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 2

Ankette, "31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde adaylardan hangisine oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 3

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- CHP adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 38,4

- AKP adayı Alinur Aktaş: Yüzde 31,9

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 4

- Karasızım: Yüzde 12,8

- Oy kullanmam: Yüzde 3,7

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 5

- Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın: Yüzde 3,3

- Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı: Yüzde 2,9

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 6

- İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,2

- DEM eş başkan adayları İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ: Yüzde 1,8

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 7

- BTP adayı Hasan Aydın: Yüzde 1,1

- Diğer: Yüzde 1,0

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 8

- Memleket Partisi adayı Hasan Aydın: Yüzde 0,4

- TKP adayı Ayhan Keser: Yüzde 0,4

- Saadet Partisi adayı İkram Akkaya: Yüzde 0,2

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 9

Kararsızım, oy kullanmayacağım diyenler dağıtıldıktan sonra anket sonuçları şöyle:

- CHP adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 45,2

- AKP adayı Alinur Aktaş: Yüzde 38,8

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 10

- Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın: Yüzde 4,1

- Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı: Yüzde 3,4

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 11

- İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,6

- DEM eş başkan adayları İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ: Yüzde 2,1

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 12

- BTP adayı Hasan Aydın: Yüzde 1,4

- Diğer: Yüzde 1,2

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 13

- Memleket Partisi adayı Hasan Aydın: Yüzde 0,5

- TKP adayı Ayhan Keser: Yüzde 0,4

- Saadet Partisi adayı İkram Akkaya: Yüzde 0,3

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Son yerel seçim anketi: Bursa'da değişim işareti! - Resim: 14

Öte yandan CHP 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da yüzde 47,03 oy alırken, AKP 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da yüzde 49,62 oy almıştı.

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