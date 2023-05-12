Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark atıyor!

ORC Araştırma, 10-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında, 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette hata payı 1,8 olarak hesaplandı.