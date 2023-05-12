Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark atıyor!

ORC Araştırma, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine iki gün kala CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fark attığı son seçim anketi sonuçlarını yayımladı.

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Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark atıyor! - Resim: 1

ORC Araştırma, 10-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında, 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette hata payı 1,8 olarak hesaplandı.

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Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark atıyor! - Resim: 2

Ankette, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine iki gün kala seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı oy tercihi ölçüldü.

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Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark atıyor! - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre, seçmenin oy tercihi şöyle:

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Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark atıyor! - Resim: 4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,8

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