Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde?
ORC Araştırma, yerel seçim öncesi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçları göre, CHP-Yeniden Refah Partisi (YRP) yarışı dikkat çekti.
ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine ilişkin, 18-19 Mart tarihleri arasında 1600 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı.
Ankette katılımcılara, "İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.
Ankete katılanların verdiği yanıta göre, Beylikdüzü'nde CHP-Yeniden Refah Partisi (YRP) yarışı dikkat çekerken, sonuçlar şöyle gerçekleşti:
- CHP Murat Çalık: Yüzde 30,5
- Vehbi Orakçı Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 29,3
- AKP Mustafa Günaydın: Yüzde 23,5
- İYİ Parti Erol Karapınar: Yüzde 2,3
- DEM Parti Duman Öner: Yüzde 1,5
- Diğer: Yüzde: 2,9
- Oy kullanmayacağım: Yüzde 2,4