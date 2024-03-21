Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde?

ORC Araştırma, yerel seçim öncesi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçları göre, CHP-Yeniden Refah Partisi (YRP) yarışı dikkat çekti.

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 1

ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine ilişkin, 18-19 Mart tarihleri arasında 1600 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı.

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 2

Ankette katılımcılara, "İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 3

Ankete katılanların verdiği yanıta göre, Beylikdüzü'nde CHP-Yeniden Refah Partisi (YRP) yarışı dikkat çekerken, sonuçlar şöyle gerçekleşti:

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 4

- CHP Murat Çalık: Yüzde 30,5

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 5

- Vehbi Orakçı Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 29,3

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 6

- AKP Mustafa Günaydın: Yüzde 23,5

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 7

- İYİ Parti Erol Karapınar: Yüzde 2,3

- DEM Parti Duman Öner: Yüzde 1,5

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Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? - Resim: 8

- Diğer: Yüzde: 2,9

- Oy kullanmayacağım: Yüzde 2,4

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