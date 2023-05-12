Son seçim anketi: AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş!
ORC Araştırma, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine iki gün kala son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette, AKP'nin oylarında yaşanan ciddi düşüş dikkat çekti.
ORC Araştırma, 10-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında, 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı son seçim anketi sonuçlarını yayımladı.
Ankette, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin olası oy oranı ölçülürken, AKP'nin oylarında yaşanan düşüş dikkat çekti.
Ankette siyasi partilerin oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 34,5
CHP: Yüzde 28,4
İYİ Parti: Yüzde 13,7
Yeşil ve Sol Parti: Yüzde 10,6
MHP: Yüzde 7,3
Diğer: Yüzde 5,5