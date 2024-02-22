Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
31 Mart seçimlerine hızla ilerlerken, en merak edilen kentlerin başında gelen İstanbul'da durum bıçak sırtı. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçları, seçimin kritik bir farkla sonuçlanacağını ortaya koydu.
SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında son seçim anketinin sonuçlarını paylaşırken, "DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış" ifadelerini kullandı.
İstanbul seçim sonuçları, 31 Mart akşamının en merak edilen konularının başında gelecek. Şimdiden anket şirketlerinin tahminleri yakından izlenirken, İstanbul'da seçimin bıçak sırtı geçmesi bekleniyor.
İstanbul için onlarca aday açıklansa da asıl yarışın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan "İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?" sorularına yanıt aranırken, anketler de yakından izleniyor.
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
İSTANBUL'DA KİM ÖNDE? SON OY ORANLARI
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti, 4 Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.
"DEM VE CHP'NİN BU SEÇİMDEKİ STRATEJİSİ ÇOK İYİ PLANLANMIŞ"
Sonuçları açıklayan Hakan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:
"Son seçim anketi DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi.
"FARK YÜZDE 1'İN ALTINDA"
Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.
"KAYBEDERSE HESABINI SORACAK"
Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak."