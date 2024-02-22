Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'

"FARK YÜZDE 1'İN ALTINDA"

Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.



