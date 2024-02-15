Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketlerinden peş peşe sonuçlar gelmeye başladı. Son olarak HBS Araştırma'nın paylaştığı anket gündem oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin en dikkatle takip edilen kentlerinden biri olan İstanbul'da son anket sonuçları da merakla bekleniyor. Son olarak HBS Araştırma, son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
2.925 seçmen ile yüz yüze yapılan görüşmelerde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusu soruldu.
Adayların verdiği yanıtlara göre oranlar şöyle:
AKP: Yüzde 38,3
CHP: %36,9
İYİ Parti: %5,2
DEM: %4,8
Zafer Partisi: %2
YRP: %1,9
Diğer: %1,6
Kararsız: %9,3