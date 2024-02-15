Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketlerinden peş peşe sonuçlar gelmeye başladı. Son olarak HBS Araştırma'nın paylaştığı anket gündem oldu.

2024 Yerel Seçimleri İstanbul Anket İBB Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
Son Güncelleme:
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 1

31 Mart yerel seçimlerinin en dikkatle takip edilen kentlerinden biri olan İstanbul'da son anket sonuçları da merakla bekleniyor. Son olarak HBS Araştırma, son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

1 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 2

2.925 seçmen ile yüz yüze yapılan görüşmelerde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusu soruldu.

Adayların verdiği yanıtlara göre oranlar şöyle:

2 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 3

AKP: Yüzde 38,3

CHP: %36,9

İYİ Parti: %5,2

3 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 4

DEM: %4,8

Zafer Partisi: %2

YRP: %1,9

4 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 5

Diğer: %1,6

Kararsız: %9,3

5 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 6
6 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 7
7 8
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! - Resim: 8
8 8