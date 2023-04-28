Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Artıbir Araştırma 13-24 Nisan tarihlerinde Türkiye çapında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayımladı.
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Artıbir Araştırma Şirketi, 13-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
Şirketin Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner'in paylaştığı ankette seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Anket sonucunda AKP ve CHP arasındaki oy farkının kapandığı, MHP'nin ise baraj altı kaldığı görüldü. İşte Artıbir'in son anketinde partilerin oy oranları:
AKP: Yüzde 32,3