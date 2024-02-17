Son ankette Erdoğan'a yüzde 62 şoku: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo

Ankette seçmene "Özellikle son 2 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusu da yöneltildi. Ankete göre halkın büyük çoğunluğu ekonomik gelişmelerden sonra daha da kötüye gitti.

Katılımcıların "Ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusuna verdikleri yanıt şöyle: