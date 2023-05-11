Son anketin sonuçları yayınlandı! Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin seçmenlerinin tercihlerine yönelik anket sonuçlarını yayınladı. İşte detaylar...

Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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Son anketin sonuçları yayınlandı! Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek? - Resim: 1

Metropol Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından, yeni anket sonuçlarını yayınladı.

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Son anketin sonuçları yayınlandı! Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek? - Resim: 2

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda Muharrem İnce’ye oy vereceğini belirten yüzde 1,2’lik kesimin İnce’nin çekilmesinin ardından kime oy vereceğinin sorgulandığı araştırmada, oyların büyük bir bölümünü Kılıçdaroğlu aldı.

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Son anketin sonuçları yayınlandı! Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek? - Resim: 3

İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 49,3’ü Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

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Son anketin sonuçları yayınlandı! Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek? - Resim: 4

Erdoğan ise, İnce seçmenlerinin yüzde 22,3’ünü aldı.

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