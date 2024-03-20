Son anketin sonuçları yayımlandı! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark!
31 Mart seçimlerine günler kala, Spectrum Araştırma'nın son İstanbul anketinin sonuçları yayımlandı. Yayımlanan sonuçlara göre, İmamoğlu'nun Kurum'u rahat bir şekilde geçmesi bekleniyor.
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, yerel seçimlere ilişkin yaptığı son İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırma merkezinin yayımladığı sonuçlar dikkat çekti.
Araştırmanın 15-20 Mart tarihleri arasında yapıldığı belirtirken, araştırmaya katılan yurttaşların sayısı ise 2 bin 158 olarak açıklandı.
31 MART’TA HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ SORUSUNA YANITLAR
Araştırmaya katılan yurttaşlara “31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu soruldu.
Katılımcıların yüzde 36,9’u 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 31,5’i Murat Kurum’a, yüzde 4’ü DEM Parti adaylarına, yüzde 2,8’i Yeniden Refah Partisi’ne, yüzde 2,5’i Zafer Partisi’ne, yüzde 2,4’ü İyi Parti’ye, yüzde 0,4’ü Saadet Partisi’ne, yüzde 0,2’si Memleket, yüzde 0,1’i Deva Partisi’ne oy vereceğini belirtirken, kararsızların oranı yüzde 8, oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı yüzde 3,5 iken, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 7,4 olarak ölçüldü.
KARARSIZLIKLAR DAĞITILDIKTAN SONRA ORANLAR
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise İmamoğlu’na oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 43,9, Murat Kurum yüzde 39, Dem Parti yüzde 4,7, Yeniden Refah yüzde 3,7, Zafer Partisi yüzde 3,3, İYİ Parti yüzde 2,6, Saadet Partisi yüzde 0,5 olarak ölçüldü.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’ye oy veren katılımcıların yüzde 78,9’u 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP adayı Murat Kurum’a, CHP’ye oy verenlerin yüzde 84’4’ü Ekrem İmamoğlu’na, Yeşil Sol Parti’ye (HDP) oy verenlerin yüzde 41,6’sı Meral Danış Beştaş-Murat Çepni’ye, İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 30,7’si Buğra Kavuncu’ya, YRP’ye oy verenlerin yüzde 37,1’i Mehmet Altınöz’e, Zafer Partisi’ne oy verenlerin yüzde 60,4’ü Azmi Karamahmutoğlu’na o vereceğini söyledi. AKP yüzde 8,3’ü, Yeşil Sol Partililerin yüzde 47,4’ü, MHP’lilerin yüzde 13,6’sı, İyi Partililerin yüzde 52,3’ü, YRP’lilerin yüzde 19,4’ü, Zafer Partililerin yüzde 18,8’i, TİP’lilerin ise yüzde 80,8’i Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini belirtti.