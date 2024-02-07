Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...'

"BENİ İKİ ŞEY ÇOK ŞAŞIRTTI"

Beni iki şey çok şaşırttı. Birisi Dem'in aday göstermesine rağmen İmamoğlu'nun hâlâ belli bir oyu koruması.Buna karşılık Yeniden Refah Partisi'nin 1 puanın bile önemli olduğu bir yarışta 'Biz ayrı giriyoruz, aday çıkartıyoruz' deyip 3'lere yakın bir oy potansiyeline sahip olmasına rağmen; Murat Kurum'un da İmamoğlu'nu yakalaması.

Açıkçası kendi adıma bu iki duruma çok şaşırdım."