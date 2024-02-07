Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...'
Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul için yaptıkları son anketin sonucunu canlı yayında açıkladı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm partiler aday belirleme yarışındayken, sonucu en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul, bu seçimde çok adaylı bir yarışa şahitlik etmeye hazırlanırken yarışın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin ediliyor.
Anket şirketlerinin peş peşe anketlerini açıklamaya başlaması ile heyecanlanan yarışta, yeni anketler de ilgiyle takip ediliyor. Son olarak kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te son yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.
İSTANBUL İÇİN SON SEÇİM ANKETİ
Son seçim anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Kamuoyu Araştırmacısı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'teki canlı yayında son oy oranlarını aktaran Bayrakçı, iki şeye çok şaşırdığını belirtti.
İYİ PARTİ İSTANBUL'DA NE KADAR OY ALIR?
Bayrakçı, Millet İttifak'ından ayrılarak seçime tek başına giren bir diğer parti olan İYİ Parti'nin oy oranını da açıklarken "İYİ Parti'de 9,10 alamasa da 5'in, 6'nın üzerinde bir oy alacaktır yine" ifadelerini kullandı.
"OY ORANLARI KAFA KAFAYA GELMİŞ DURUMDA"
Son seçim anketlerinde İstanbul'da iki şeyin kendisini çok şaşırttığını açıklayan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anki sonuçlara göre bile İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları kafa kafaya gelmiş durumda. Bundan iki ay önce böyle değildi.
"BENİ İKİ ŞEY ÇOK ŞAŞIRTTI"
Beni iki şey çok şaşırttı. Birisi Dem'in aday göstermesine rağmen İmamoğlu'nun hâlâ belli bir oyu koruması.Buna karşılık Yeniden Refah Partisi'nin 1 puanın bile önemli olduğu bir yarışta 'Biz ayrı giriyoruz, aday çıkartıyoruz' deyip 3'lere yakın bir oy potansiyeline sahip olmasına rağmen; Murat Kurum'un da İmamoğlu'nu yakalaması.
Açıkçası kendi adıma bu iki duruma çok şaşırdım."