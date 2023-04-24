Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor
Hbs Araştırma'nın son anketine göre 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Bu oylamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı 'burun farkı' denebilecek bir oranla kazanıyor.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan da az bir süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Bu kapsamda son olarak Hbs Araştırma, saha çalışmalarının sonuçlarını yayınladı.
5 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında 5 bin 100 kişinin katılımıyla yapılan ankette ilk tur şöyle şekillendi:
İLK TUR
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,1
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,5