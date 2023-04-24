Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan da az bir süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.