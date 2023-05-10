Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu!
Avrasya Araştırma'nın anketinde AKP ve MHP'nin yükselişte olduğu göze çarparken Memleket Partisi'nin düşüşü sürüyor.
14 Mayıs seçimleri için geri sayım tüm hızıyla sürerken araştırma şirketleri de kapanış anketlerini yayınlıyor.
Avrasya Araştırma'nın anketine göre; AKP geçen aya göre oy kaybı yaşarken CHP oylarını artırıyor. Memleket Parti'sinde düşüş sürerken cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 50'yi yakalıyor.
Avrasya Araştırma'nın 81 ilde 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında 5.600 kişiyle yaptığı araştırmada oyların partilere göre dağılımı şöyle:
AKP: Yüzde 35,1
Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 34,4'tü.