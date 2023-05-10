Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu!

Avrasya Araştırma'nın anketinde AKP ve MHP'nin yükselişte olduğu göze çarparken Memleket Partisi'nin düşüşü sürüyor.

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Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu! - Resim: 1

 14 Mayıs seçimleri için geri sayım tüm hızıyla sürerken araştırma şirketleri de kapanış anketlerini yayınlıyor. 

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Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu! - Resim: 2

Avrasya Araştırma'nın anketine göre; AKP geçen aya göre oy kaybı yaşarken CHP oylarını artırıyor. Memleket Parti'sinde düşüş sürerken cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 50'yi yakalıyor. 

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Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu! - Resim: 3

Avrasya Araştırma'nın 81 ilde 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında 5.600 kişiyle yaptığı araştırmada oyların partilere göre dağılımı şöyle: 

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Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu! - Resim: 4

AKP: Yüzde 35,1

Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 34,4'tü. 

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