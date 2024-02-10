Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu?

"KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM"

Yaşanan gelişmeler sonrası açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" demişti.