Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu?
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Hatay'da yerel seçim öncesi son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusunu yöneltildi.
ASAL Araştırma Şirketi, "Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçimler Seçmen Eğilimleri Şubat 2024 Araştırması"nı yayımladı.
Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı.
7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1500 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.
HATAY SEÇMENİ LÜTFÜ SAVAŞ'I DESTEKLİYOR MU?
Ankette seçmenlere, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların verdiği yanıtlar şöyle:
- Başarılı: Yüzde 28,8,
- Başarısız: Yüzde 48,0,
- Ne başarılı, ne değil: Yüzde 14,0,
- Cevap yok: Yüzde 9,2.
Ankette seçmenlere, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi.
Ankete katılanların verdiği yanıtlar şöyle:
- Oy veririm: Yüzde 30,2,
- Oy vermem: Yüzde 45,6,
- Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4,
- Cevap yok: Yüzde 13,8.
GÖZLER CHP MYK'DA
Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaşanan protestoların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının Parti Meclisi'nde yeniden değerlendirileceğini söyledi.
Savaş'ın adaylıktan alınıp alınmaması gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK), 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te genel merkezde toplanacak.
"KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM"
Yaşanan gelişmeler sonrası açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" demişti.