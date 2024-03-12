Son anket: Denizli'de hangi aday önde?

ORC Araştırma, yerel seçim öncesi Denizli'ye ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, CHP adayı ile AKP adayı arasındaki yarış kızışırken, kararsızların toplamı dikkat çekti.

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 1

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi ORC Araştırma, 5-9 Mart tarihleri arasında 2100 katılımcıyla gerçekleştirdiği Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı anket sonuçlarını yayımladı.

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 2

Ankette, Denizli'de yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 3

Ankette, CHP adayı ile AKP adayı arasındaki fark dikkat çekerken, sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 4

- CHP: Bülent Nuri Çavuşoğlu - Yüzde 40,2

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 5

- AKP: Osman Zolan - Yüzde 39,8

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 6

- Kararsız: Yüzde 9,8

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 7

- İYİ Parti: Yasin Öztürk - Yüzde 5,3

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 8

- Yeniden Refah Partisi: Nazif Manav - Yüzde 1,8

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 9

- DEM Parti: Cevahir Kayar - Yüzde 1,5

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Son anket: Denizli'de hangi aday önde? - Resim: 10

- Diğer: Yüzde 1,6

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