Son anket: Denizli'de hangi aday önde?
ORC Araştırma, yerel seçim öncesi Denizli'ye ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, CHP adayı ile AKP adayı arasındaki yarış kızışırken, kararsızların toplamı dikkat çekti.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi ORC Araştırma, 5-9 Mart tarihleri arasında 2100 katılımcıyla gerçekleştirdiği Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı anket sonuçlarını yayımladı.
Ankette, Denizli'de yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, CHP adayı ile AKP adayı arasındaki fark dikkat çekerken, sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
- CHP: Bülent Nuri Çavuşoğlu - Yüzde 40,2
- AKP: Osman Zolan - Yüzde 39,8
- Kararsız: Yüzde 9,8
- İYİ Parti: Yasin Öztürk - Yüzde 5,3
- Yeniden Refah Partisi: Nazif Manav - Yüzde 1,8
- DEM Parti: Cevahir Kayar - Yüzde 1,5
- Diğer: Yüzde 1,6