Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor
Sivas'taki son seçim anketine göre 5 vekilliği AK Parti, CHP ve İYİ Parti paylaşıyor. MHP geçen seçimlerin aksine, bu seçimde hiç vekil çıkartamıyor.
Seçime 7 gün kala il bazlı anket sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma, Sivas sonuçlarını paylaştı.
Şirketin verdiği bilgilere göre araştırma 1-4 Mayıs tarihleri arasında 1100 kişi ile yüz yüze yapıldı. Anketin hata payı +,- 1.8 olarak açıklandı.
ORC anketine göre Sivas'ta seçim sonuçları şöyle olacak:
AKP
Yüzde 44.3
(2018 sonucu: Yüzde 54.7)