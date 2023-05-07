Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor

Sivas'taki son seçim anketine göre 5 vekilliği AK Parti, CHP ve İYİ Parti paylaşıyor. MHP geçen seçimlerin aksine, bu seçimde hiç vekil çıkartamıyor.

anket AKP CHP MHP BBP - Büyük Birlik Partisi
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Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor - Resim: 1

Seçime 7 gün kala il bazlı anket sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma, Sivas sonuçlarını paylaştı.

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Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor - Resim: 2

Şirketin verdiği bilgilere göre araştırma 1-4 Mayıs tarihleri arasında 1100 kişi ile yüz yüze yapıldı. Anketin hata payı +,- 1.8 olarak açıklandı.

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Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor - Resim: 3

ORC anketine göre Sivas'ta seçim sonuçları şöyle olacak:

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Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor - Resim: 4

AKP

Yüzde 44.3

(2018 sonucu: Yüzde 54.7)

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