Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı'

'ERDOĞAN, MUHALEFETİ TUZAĞA DÜŞÜRMEK İÇİN OĞAN'I YANINA ALDI'

DENİZ ZEYREK - SÖZCÜ

"(...) Sinan Oğan beni şaşırtmadı, çünkü (en başından beri) pragmatist bir siyasetçi olduğunu düşünüyordum ve önünde sonunda gücün yanında konumlanmasını bekliyordum. Oğan'ın Erdoğan'ı seçmesi kendisi açısından en tutarlı hamleydi.

Peki sizce Erdoğan Oğan'ı, kendisine ilk turda oy veren 2,8 milyon oyu getireceği için mi yanına aldı. Sanmıyorum… Çünkü Erdoğan, ilk turda Oğan'a oy veren insanların önemli bir bölümünün Oğan'ı takip etmeyeceğini hepimizden iyi biliyor.