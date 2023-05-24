Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı'
İlk turda aldığı yüzde 5.17 oy nedeniyle gözlerin çevrildiği Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması, köşe yazarlarının gündemindeydi.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'ın 28 Mayıs kararı tartışmalara neden oldu.
Söylemlerini büyük ölçüde sığınmacıları geri göndermek üzerine kuran Oğan'ın, yıllardır izlediği politikalarla krizi tırmandıran iktidar kanadının yanında saf tutması ve Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması, başta kendisini aday gösteren ATA İttifakı'nın 'demirbaşı' - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destekçilerinin eleştirilerine yol açtı.
İki gün önce yaşanan gelişme, bugün hala köşe yazarlarının gündemindeydi:
'ERDOĞAN, MUHALEFETİ TUZAĞA DÜŞÜRMEK İÇİN OĞAN'I YANINA ALDI'
DENİZ ZEYREK - SÖZCÜ
"(...) Sinan Oğan beni şaşırtmadı, çünkü (en başından beri) pragmatist bir siyasetçi olduğunu düşünüyordum ve önünde sonunda gücün yanında konumlanmasını bekliyordum. Oğan'ın Erdoğan'ı seçmesi kendisi açısından en tutarlı hamleydi.
Peki sizce Erdoğan Oğan'ı, kendisine ilk turda oy veren 2,8 milyon oyu getireceği için mi yanına aldı. Sanmıyorum… Çünkü Erdoğan, ilk turda Oğan'a oy veren insanların önemli bir bölümünün Oğan'ı takip etmeyeceğini hepimizden iyi biliyor.
Peki neden Oğan ve hatta Ümit Özdağ'ı yanına çekmeye çalıştı? Yanıt çok açık: Muhalefeti tuzağa düşürmek için.
Erdoğan, Oğan ve Özdağ ile ilgileniyor görününce rakibi Kemal Kılıçdaroğlu da kendisiyle yarışa girdi. Günlerini Oğan'ı ve Özdağ'ı ikna etmeye çabalayarak geçirdi."