Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam'
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu; kendi oy oranıyla ilgili bilgi verdi.
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlere iki hafta kala Habertürk TV’de katıldığı programda gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
Oğan, özellikle genç kitlenin tamamen kendilerine yöneldiğini, gençlerin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den kendilerine doğru kaymaya başladığını dile getirdi.
Gençlerle konuşup projelerini anlatarak dikkatlerini çektiklerini vurgulayan Oğan, şöyle konuştu:
”Yeni bir dil kullanıyoruz. O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak.
Daha çok tanındıkça, daha çok konuştukça batacaklar. Çünkü halk artık yorulmuş onlardan. Dolayısıyla genç seçmen açısından baktığımızda gördük ki insanlar bir değişim istiyor.