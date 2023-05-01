Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam'

Gençlerle konuşup projelerini anlatarak dikkatlerini çektiklerini vurgulayan Oğan, şöyle konuştu:

”Yeni bir dil kullanıyoruz. O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak.