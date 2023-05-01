Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam'

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu; kendi oy oranıyla ilgili bilgi verdi.

Sinan Oğan Muharrem İnce anket
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Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam' - Resim: 1

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlere iki hafta kala Habertürk TV’de katıldığı programda gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

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Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam' - Resim: 2

Oğan, özellikle genç kitlenin tamamen kendilerine yöneldiğini, gençlerin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den kendilerine doğru kaymaya başladığını dile getirdi.

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Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam' - Resim: 3

Gençlerle konuşup projelerini anlatarak dikkatlerini çektiklerini vurgulayan Oğan, şöyle konuştu:

”Yeni bir dil kullanıyoruz. O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak.

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Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam' - Resim: 4

Daha çok tanındıkça, daha çok konuştukça batacaklar. Çünkü halk artık yorulmuş onlardan. Dolayısıyla genç seçmen açısından baktığımızda gördük ki insanlar bir değişim istiyor. 

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