Seçimlerin en kritik grubu: Kürt seçmenin yarısına yakını 'İmamoğlu' dedi
Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceğine kesin gözüne bakılan İstanbul yarışında, son anketteki sonuçlara DEM Parti seçmeninin yarısından fazlasının İmamoğlu'na oy verme eğiliminde olduğu görüldü.
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi’nin 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin İstanbul anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Özellikle Kürt yurttaşlar arasında yaptığı araştırmalarla bilinen şirketin yayımladığı sonuçlarda katılımcıların yüzde 36,9’u Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 31,5’i Murat Kurum’a, yüzde 4’ü DEM Parti adaylarına, yüzde 2,8’i Yeniden Refah Partisi’ne, yüzde 2,4’ü İYİ Parti’ye, yüzde 0,4’ü Saadet Partisi’ne yüzde 0,2’si Memleket Partisi’ne, yüzde 0,1’i ise DEVA Partisi’ne oy vereceğini kaydetti. Araştırmada kararsızların oy oranı ise yüzde 8 oldu.
Kararsızlar dağıtıldığında ise, İmamoğlu’na oy vereceklerin oranı yüzde 43,9, Murat Kurum’a oy vereceklerin oranı ise yüzde 39 oldu.
DEM PARTİ SEÇMENİNİN YARISINA YAKINI ‘İMAMOĞLU’ DEDİ
Araştırma bulgularında özellikle Kürt seçmenin İstanbul seçimlerinde büyük çoğunluğunun Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylemesi dikkat çekti.
DEM Parti seçmenlerinin yüzde 41,6’sı Meral Danış Beştaş-Murat Çepni’ye oy vereceğini söyledi.
İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyen DEM Parti seçmenlerinin oranı ise yüzde 47,4 oldu.
İstanbul seçimlerinde AKP ve CHP cephelerinin Kürt seçmenin oyunu kazanmaya çalışması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. AKP ise, adayları Murat Kurum’un kazanması için DEM Parti’nin alacağı oy oranına bel bağlamış durumda. Son olarak AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı bir açıklamada, DEM Parti’nin yüzde 9 oranında bir oy almasını istediklerini kaydetmişti.
DEM Parti seçmenlerinin yaklaşık dört kişiden biri adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin seçim performansını, ne iyi ne kötü, kötü ve çok kötü bulduklarını kaydetti.