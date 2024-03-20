Seçimlerin en kritik grubu: Kürt seçmenin yarısına yakını 'İmamoğlu' dedi

İstanbul seçimlerinde AKP ve CHP cephelerinin Kürt seçmenin oyunu kazanmaya çalışması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. AKP ise, adayları Murat Kurum’un kazanması için DEM Parti’nin alacağı oy oranına bel bağlamış durumda. Son olarak AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı bir açıklamada, DEM Parti’nin yüzde 9 oranında bir oy almasını istediklerini kaydetmişti.