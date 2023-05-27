Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!'
ALF Araştırma ve BETİMAR, ikinci tur için yaptığı son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından yayımladı. ALF Araştırma'nın anket sonucuna göre adayların oy oranları birbirine çok yakınken, seçim kıl payı kazanılıyor. BETİMAR'ın anketinde ise durum daha farklı.
Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine odaklanırken, ilk turda yanılan anket şirketleri de ikinci turda daha isabetli tahminler yapmak için çalışmalara başladı.
Son olarak ALF Araştırma, ikinci tur için yaptığı araştırmanın sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Araştırma 25-26 Mayıs tarihleri arasında 2500 anketin sonucu değerlendirilerek hazırlandı.
Araştırma notu olarak "Hata payı göz önüne alındığında seçimin kıran kırana geçeceği ve seçmenini sandığa götüren tarafın kazanacağı bir seçim olacağını öngörmekteyiz." değerlendirmesi yapıldı.
ALF Araştırma'ya göre adayların oy oranları şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,3