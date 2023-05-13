Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo

Türkiye kritik seçim için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Saatler sonra başlayacak oylama için yasaklar ise bu akşam saat 18:00 itibarıyla devreye girecek. Seçim yasakları başlamadan önce Aksoy Araştırma da son anket sonuçlarını yayımladı.