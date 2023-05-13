Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo

Aksoy Araştırma, seçime saatler kala son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

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Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo - Resim: 1

Türkiye kritik seçim için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Saatler sonra başlayacak oylama için yasaklar ise bu akşam saat 18:00 itibarıyla devreye girecek. Seçim yasakları başlamadan önce Aksoy Araştırma da son anket sonuçlarını yayımladı.

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Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo - Resim: 2

Aksoy Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

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Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo - Resim: 3

AKP: Yüzde 37,2

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Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo - Resim: 4

CHP: Yüzde 30,5

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