Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo
Aksoy Araştırma, seçime saatler kala son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kritik seçim için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Saatler sonra başlayacak oylama için yasaklar ise bu akşam saat 18:00 itibarıyla devreye girecek. Seçim yasakları başlamadan önce Aksoy Araştırma da son anket sonuçlarını yayımladı.
Aksoy Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 37,2
CHP: Yüzde 30,5