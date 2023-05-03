Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo!
ORC, seçime 11 gün kala hazırladığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor, parlamentoda ise AKP'yi kötü bir sürpriz bekliyor.
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ORC Araştırma şirketi, 14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala hazırladığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette hem parti hem de cumhurbaşkanlığı için aday tercihleri soruldu.
Sahadan gelen son bilgilere göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle oluyor:
AKP: %33,2
CHP: %28,0