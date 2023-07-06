Seçimden sonra ilk anket: CHP tek başına 14 Mayıs'taki oranını korudu, İYİ Parti ve MHP'de düşüş
MetroPOLL Araştırma, 14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre listelerinde DEVA, Gelecek ve Saadet Partili isimlere yer veren CHP, tek başına sandıkta aldığı oy oranını korudu. İYİ Parti ve MHP'de ise düşüş yaşandı.
Mayıs 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kaybeden muhalefette iç hesaplaşmalar sürerken, MetroPOLL Araştırma Şirketi sandık gününden sonra yaptıkları ilk anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Muhalefet kanadında en büyük tartışma konusu halen seçime CHP çatısı altında giren partilerin oy katkıları. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti; ana muhalefet listelerinden Meclis'e toplam 38 milletvekili sokmuştu. Ancak kazandığı 169 sandalyeyi ittifak ortaklarıyla paylaşan partinin oy oranındaki artış, yalnızca yüzde 3'le sınırlı kalmıştı.
Çoğu siyaset bilimci, yüzde 25.41'lik oy oranının çok büyük bir kısmının zaten CHP'nin olduğu görüşünde birleşti. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları da bu savı destekler nitelikte.
Bahse konu araştırmada seçimde yüzde 9.90 oranında destek bulan İYİ Parti ve yüzde 10.04'le sürpriz yapan MHP'de düşüş söz konusu. AKP ve HDP ise yükselmiş durumda. MetroPOLL anketinin kararsızlar dağıtıldıktan sonra şekillenen sonuçları şöyle: