Seçimden sonra Google'da en çok aratılan kelimeler belli oldu

Sputnik'ten Turan Salcı'nın Google Trends verilerinden aktardığına göre seçimle ilgili konular, birçok ülkede en çok aratılanlar arasında yer aldı. Türkiye’de ilk üçü şunlar şekillendirdi:

‘Euro’,

‘Pirus Zaferi ne demek’

‘Döviz’