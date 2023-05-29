Seçimden sonra Google'da en çok aratılan kelimeler belli oldu
Google Trends verilerine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye’de en çok yapılan aramalar netleşti.
Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı.
Türkiye'de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Erdoğan, oyların yüzde 47.82'sini Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 52.18'le yeniden göreve getirildi.
Sputnik'ten Turan Salcı'nın Google Trends verilerinden aktardığına göre seçimle ilgili konular, birçok ülkede en çok aratılanlar arasında yer aldı. Türkiye’de ilk üçü şunlar şekillendirdi:
‘Euro’,
‘Pirus Zaferi ne demek’
‘Döviz’
İlk üçün ardından en çok aratılanlar ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ oldu.
Türkiye’de, seçimlerin gerçekleştirildiği 28 Mayıs'ta ‘seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.