Seçim günüyle ilgili atılmış en komik tweetler

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medyada yapılan komik yorumları sizin için derledik. İşte yüzünüzü gülümsetecek o paylaşımlar...

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Seçim günüyle ilgili atılmış en komik tweetler - Resim: 1

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen 208 bin sandıkta, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart’ta sandık başına gitti. Seçim sonuçları haritadaki renklere yansırken sosyal medya platformlarında vatandaşların paylaşımları gündem oldu.

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Seçim sonuçlarına göre AKP'den CHP'ye geçen iller şu şekilde: Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Adıyaman, Kilis, Giresun Zonguldak.

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Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medyada tam bir mizah şöleni yaşandı. İşte sizi gülümsetecek bazı tweetler...

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