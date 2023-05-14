Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film

Election (1999) - Reese Witherspoon ve Matthew Broderick'in başrolünde yer aldığı bu film, bir lise öğretmeninin öğrenci meclisi seçimleri için hazırlık yaparken yaşadıklarını konu alıyor. Adayların hırsları, manipülasyonları ve kendi çıkarları için yaptıkları her şey açıkça gözler önüne seriliyor.