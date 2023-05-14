Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Bu filmler, seçimlerin dünyasını ve politikanın karmaşık ve kirli dünyasını ele alıyor. İzleyicilere, politika ve iktidarın arkasındaki oyunları, seçim kampanyalarının gerçekliğini ve güç mücadelelerini daha iyi anlama fırsatı sunuyorlar.
All the President's Men (1976) - Robert Redford ve Dustin Hoffman'ın başrollerini paylaştığı bu film, Watergate skandalını konu alıyor. Gazeteciler Bob Woodward ve Carl Bernstein, Başkan Nixon'un kampanyasında yaşanan yasadışı faaliyetleri ortaya çıkararak tarihi bir olaya imza atıyorlar.
The Candidate (1972) - Robert Redford'ın başrolünde yer aldığı bu film, bir avukatın senato seçimlerine girmesini ve kampanya sürecinde yaşadıklarını konu alıyor. Seçimlerdeki popülist söylemler ve adayların halkın beklentilerine nasıl uyum sağlamaya çalıştıkları ele alınıyor.
Election (1999) - Reese Witherspoon ve Matthew Broderick'in başrolünde yer aldığı bu film, bir lise öğretmeninin öğrenci meclisi seçimleri için hazırlık yaparken yaşadıklarını konu alıyor. Adayların hırsları, manipülasyonları ve kendi çıkarları için yaptıkları her şey açıkça gözler önüne seriliyor.
Bulworth (1998) - Warren Beatty'nin hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı film, bir senatörün kampanya sürecinde yaşadıklarını konu alıyor. Bulworth, sistemin çürümüşlüğünü fark ederek radikal fikirler öne sürüyor ve herkese açık olarak politika yapmaya başlıyor.