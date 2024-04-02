Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu

Emekli olan ve aktif belediye başkanlığı görevine devam edenler ise emekli aylığının yanı sıra sadece makam tazminatı alacak. Aktif görevin sona ermesinin ardından ise temsil ve görev tazminatı alacaklar. Ancak, emekli iken yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde herhangi bir şekilde görev alan belediye başkanları bu görevleri süresinde temsil ve görev tazminatı alamazlar.