Sandığa son 4 gün: İşte 10 madde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar
Türkiye kritik 14 Mayıs seçimine gitmeye hazırlanıyor. Seçime giderken en çok merak edilenlerden biri de sandık kuralları.
Tv100.com yazarı Mustafa Zafer, bugünkü yazısında 10 maddede oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri yazdı. Zafer'in uyarıları şöyle:
Hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy verme süresi içinde dikkat edilmesi gerekenleri, seçmenin oy kullanmaya giderken yanına alması gerekenleri, oy verme işlemine ne zaman başlanacağını, oy verme düzeninin ne olduğunu, seçmenin oy kullanma alanında uyması gereken kuralları, engelli ve okuma yazma bilmeyen seçmenlerin nasıl oy kullanacağı hususlarını yazımızda birlikte inceleyelim.
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim günü oy verme işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıdaki gibidir.
SANDIKTA KİM OY VEREBİLİR?
Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen, oy verme yetkisine sahiptir. Bu Kanun’da sayılan istisnalar dışında, sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmez. Her seçmen, bu Kanun’da sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilir. Bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilir.