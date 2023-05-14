Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız

60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmen, Türkiye’nin en kritik seçiminde oy kullanacak. Seçmenlerin 4 milyon 904 bin 672’sini ilk kez oy kullanacak gençler oluşturuyor. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de bitecek.