Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor
Kürt vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde yaptığı araştırmalarla tanınan Rawest Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yapılan son ankete göre Kılıçdaroğlu 4 kentin 3'ünde yarışı önde götürüyor.
Rawest Araştırma, 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van illerinde 5979 bin kişinin katılımıyla yapılan anketi paylaştı.
Buna göre, ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının illere göre oy oranları şöyle:
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Diyarbakır %76.3
Mardin %66.0
Urfa %40.0
Van %73.8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Diyarbakır %20.5
Mardin %28.9
Urfa %57.0
Van %24.2