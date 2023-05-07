Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor

Kürt vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde yaptığı araştırmalarla tanınan Rawest Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yapılan son ankete göre Kılıçdaroğlu 4 kentin 3'ünde yarışı önde götürüyor.

anket Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Sinan Oğan
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Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor - Resim: 1

Rawest Araştırma, 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van illerinde 5979 bin kişinin katılımıyla yapılan anketi paylaştı. 

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Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor - Resim: 2

Buna göre, ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının illere göre oy oranları şöyle:

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Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor - Resim: 3

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Diyarbakır %76.3

Mardin %66.0

Urfa %40.0

Van %73.8

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Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor - Resim: 4

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Diyarbakır %20.5

Mardin %28.9

Urfa %57.0

Van %24.2

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