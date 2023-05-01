Prof. Şirin: Eğer muhalefet seçimi ilk turda kazanmak istiyorsa...

Peki bu gençler ne istiyor? Sorunları nedir? Beklentileri nelerdir?

Şirin, bu soruların yanıtı için OECD (NEET) raporlarını ele aldı; "Gençlerin üçte biri ne bir işte çalışıyor, ne bir okula ya da kursa gidiyor, ne de bir spor ya da sanat faaliyeti ile uğraşıyor. Bizde boşta olan gençlerin sayısı Norveç nüfusuna denk! Zaten bu kategoride OECD’de zirvede olan ülke biziz. Elimizdeki veriler gayet net bir resim çiziyor" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti: