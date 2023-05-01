Prof. Şirin: Eğer muhalefet seçimi ilk turda kazanmak istiyorsa...
Prof. Dr. Selçuk Şirin, seçimin ilk turda kazanılmasını sağlayacağını düşündüğü konularla ilgili olarak muhalefete bazı önerilerde bulundu.
Prof. Dr. Selçuk Şirin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki hafta kala muhalefete önemli hatırlatmalar ve uyarılarda bulundu.
Gazete Oksijen'deki yazısında bu seçimde ilk defa oy kullanacak gençlerin sayısının 5 milyona yaklaştığını dile getiren Şirin, bunun seçmenlerin yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ettiğini vurguladı: "Aslında genç kesimi 30 yaş altı olarak nitelendirirsek, bu oran yüzde 25’i aşıyor."
Peki bu gençler ne istiyor? Sorunları nedir? Beklentileri nelerdir?
Şirin, bu soruların yanıtı için OECD (NEET) raporlarını ele aldı; "Gençlerin üçte biri ne bir işte çalışıyor, ne bir okula ya da kursa gidiyor, ne de bir spor ya da sanat faaliyeti ile uğraşıyor. Bizde boşta olan gençlerin sayısı Norveç nüfusuna denk! Zaten bu kategoride OECD’de zirvede olan ülke biziz. Elimizdeki veriler gayet net bir resim çiziyor" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:
"Gençler ülkenin gidişatından memnun değil. İşsizlikten, ayrımcılıktan, baskılardan bunalmış durumdalar. Bu nedenle pek çok saha araştırmasına göre ülkemizdeki gençlerin yüzde 50 ile 70’i fırsat bulsa başka bir ülkeye yerleşmek için ülkeyi terk etmek istiyor. Uzatmaya gerek yok. Bu verilere göre gençler ülkede daha çok özgürlük ve adalet istiyor.