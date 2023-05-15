Partilerin Meclis'teki koltuk sayısı 2018 ile kıyaslandığında nasıl değişti?

2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri ile 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AKP aradan geçen 5 yılda yüzde 7 oranında oy kaybıyla 29 milletvekili kaybetti ve 266 milletvekili çıkardı. 2018 seçimlerinde yüzde 22,65 oranında oy alan CHP ise oy oranını yüzde 25,39'a yükseltebildi ve vekil sayısını 22 artırarak 169'a çıkardı.