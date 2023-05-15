Partilerin Meclis'teki koltuk sayısı 2018 ile kıyaslandığında nasıl değişti?
2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndaki toplam koltuk sayısı 344 olurken; bu seçimde 321 vekil çıkardı. Geçen seçimde 189 koltuğa sahip olan Millet İttifakı, bu seçimde 213 koltuğun sahibi oldu.
2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri ile 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AKP aradan geçen 5 yılda yüzde 7 oranında oy kaybıyla 29 milletvekili kaybetti ve 266 milletvekili çıkardı. 2018 seçimlerinde yüzde 22,65 oranında oy alan CHP ise oy oranını yüzde 25,39'a yükseltebildi ve vekil sayısını 22 artırarak 169'a çıkardı.
2018'deki milletvekili seçim sonuçlarına göre AKP yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'nin oy oranı yüzde 35,44 olurken, parlamentodaki sandalye sayısı 266 oldu.
CHP, 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 vekil çıkarırken, bu yıl yüzde 25,39 oy oranı ile 168 milletvekili çıkardı. Bu 168 vekil arasında; 13 DEVAlı, 10 Saadetli, 10 Gelecek Partili, üç Demokrat Partili olmak üzere 36 milletvekili de Meclis'e girdi.
2018 seçimlerinde yüzde 11,10 oy oranıyla 49 vekil çıkaran MHP, bu yıl yüzde 10,05 oranında oy aldı ve vekil sayısını 50'ye yükseltti.