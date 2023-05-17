Oy ve Ötesi'nden Danla Bilic'in çağrısına yanıt

Seçimlerde sandık başında olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de sandık görevlisi ya da müşahit olmak isteyen yurttaşlara Twitter hesabından seslendi.

Paylaşımlarında Oy ve Ötesi Derneği ve Türkiye Gönüllüleri'ni etiketleyen Danla Bilic şu ifadeleri kullandı:

"Sandık görevlisi veya müşahit olmak isteyip yanlış bir şey yapar mıyım, becerebilir miyim diye düşünen, soran binlerce genç var. Görev öncesi YouTube'dan her partinin eğitim videosu var. Ben İYİ Parti'nin de AK Parti'nin de eğitimlerini izledim mesela"