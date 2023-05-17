Oy ve Ötesi'nden Danla Bilic'in çağrısına yanıt
Oy ve Ötesi, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sandık görevlisi ya da müşahit olmak isteyen yurttaşlara yönelik yaptığı çağrıya yanıt verdi.
Türkiye'de seçmenler, geçtiğimiz pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylarından hiçbirinin yüzde 50+1 oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.
Yarışın '14 Mayıs' ayağında sağlıklı veri akışıyla ilgili ciddi tartışmalar yaşandı. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini ve devamlı baştan sayım yapıldığını kaydederken, Anadolu Ajansı (AA) ilk saatlerden itibaren manipülatif veriler yayınladı. Ana muhalefet partisinde ise 'ıslak imzalı tutanakların geç açıklanması', krize neden oldu.
Halen tutanaklarla ilgili itirazlar ve 'oy oranı güncellemeleri' devam ediyor.
Seçimlerde sandık başında olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de sandık görevlisi ya da müşahit olmak isteyen yurttaşlara Twitter hesabından seslendi.
Paylaşımlarında Oy ve Ötesi Derneği ve Türkiye Gönüllüleri'ni etiketleyen Danla Bilic şu ifadeleri kullandı:
"Sandık görevlisi veya müşahit olmak isteyip yanlış bir şey yapar mıyım, becerebilir miyim diye düşünen, soran binlerce genç var. Görev öncesi YouTube'dan her partinin eğitim videosu var. Ben İYİ Parti'nin de AK Parti'nin de eğitimlerini izledim mesela"