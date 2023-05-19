Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu!
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanırken, sandıklarda müşahit ve görevli ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı. Oy ve Ötesi, hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğunu tek tek paylaştı.
Her seçim öncesi yaşanan sandık güvenliği sorunu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra da gündeme geldi. Gönüllü kurum ve kuruluşlar ise bu kez işi sıkı tutmaya karar verdi.
28 Mayıs seçimleri için hangi ilde kaç sandık müşahidi ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Oy ve Ötesi, ihtiyaç duyulan müşahit sayısını il il paylaştı.
İşte Oy ve Ötesi'nin paylaştığı o liste: