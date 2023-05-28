Oy kullanmaya geyik kostümüyle geldi

Yapmış olduğunu kırıcı, üzücü, dökücü siyasi sözlerden sakınmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini dile getiren Keskin, “Yarınımızı bırakacağımız gençlere kardeşçe, dostça, birlikte ve bir birimizi kırmadan; ülkemiz ve tüm dünyaya kardeş olduğumuzu bildirmek için siyaset yapalım. Demokrasi içerisinde oyumuzu kullandık. Okula geldiğim andan itibaren bütün herkesin dikkatini çekebildim. Çocukların mutluluğunu ve gençlerin heyecanını gördüm. Artık siyaset geyikleri bitti. Herkes sandıkta son söz milletin. Herkes milletin kararına saygı duymalı” dedi.