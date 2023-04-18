ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum!
ORC Araştırma Şirketi, İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. İstanbul 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede partilerin son oy oranları da ortaya çıktı.
2023 seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala anket şirketleri de harekete geçti. Tüm firmalar son anket sonuçlarını peş peşe paylaşırken, il bazında yapılan anketler de merak konusu oldu.
ORC Araştırma 13-16 Nisan tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre İstanbul 1,2 ve 3'üncü bölgelerde partilerin oy oranları belli oldu.
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
ORC'nin İstanbul birinci bölgede yaptığı ankete göre partilerin oy oranları belli oldu. Ancak öncelikle birinci bölgenin hangi ilçeleri kapsadığını hatırlamakta fayda var.
İstanbul birinci seçim bölgesinde yer alan ilçeler şöyle:
Adalar
Ataşehir
Beykoz
Çekmeköy
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sultanbeyli
Şile
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar