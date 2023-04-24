ORC'nin son anketinden sonuçlar: Kılıçdaroğlu yüzde 50’nin hemen altında, ‘Millet’, ‘Cumhur’u farkla geçiyor
14 Mayıs seçimlerine günler kala ORC Araştırma son araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 50'yi geçmeye çok yakın...
ORC Araştırma, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine 20 gün kala, son araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
ORC’nin 19-22 Nisan tarihli araştırmasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu yüzde 49,3’le önde götürürken, Meclis seçimlerinde ise, AKP’nin oyu yüzde 32,8 olarak ölçüldü.
ORC’nin cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde, "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu soruldu.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, yüzde 49,3’le birinci sırada yer aldı.