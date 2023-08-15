ORC, İlk yerel seçim anketini açıkladı: İttifaksız senaryoda İYİ Parti'ye kötü haber
7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için yapılan ilk anketin sonucu açıklandı. Seçmenin bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verme eğiliminde olduğunu araştıran ORC, son anketi sosyal medyada paylaştı.
ORC Araştırma, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 42 ilde 6100 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu soruldu.
7-12 Ağustos arası yapılan anketin sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oy oranları şöyle:
AKP: %32,4
2019 yerel seçiminde AKP'nin oy oranı %44.3, 2014 yerel seçiminde ise %45.5 olmuştu.
CHP: %27,0
2019 yerel seçiminde CHP'nin oy oranı %30.1, 2014 yerel seçiminde ise %29.5 olmuştu.