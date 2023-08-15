ORC, İlk yerel seçim anketini açıkladı: İttifaksız senaryoda İYİ Parti'ye kötü haber

ORC Araştırma, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 42 ilde 6100 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu soruldu.