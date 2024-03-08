ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları

Yüzde 30,6 ile İyi Parti’nin adayı Rasim Arı önde olurken, onu yüzde 24,1 ile AKP’nin adayı Mehmet Savran takip etti. Yüzde 19,8 MHP’li Adnan Doğu, yüzde 15,2 CHP’li Mehmet Bilgin dedi. Yüzde 7,8 kararsız olduğunu söylerken, diğer adaylara oy vereceklerin oranı yüzde 2,5 oldu.