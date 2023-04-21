Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim
ORC Araştırma şirketi, il il yaptığı anket sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala ORC Araştırma, Aydın ve Denizli illerinde yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti.
AYDIN
2018 yılı genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın yüzde 49.66 ile 4 milletvekili çıkardığı Aydın'da, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı yüzde 47.3 olarak rapor edildi.
2018'deki seçimlerde yüzde 40.43 alan Cumhur İttifakı ise ankete göre yüzde 40.60'lık bir orana sahip.
Aydın'da partilerin oy oranları ise şöyle oldu: