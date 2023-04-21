Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim

İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti.