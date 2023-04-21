Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim

ORC Araştırma şirketi, il il yaptığı anket sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala ORC Araştırma, Aydın ve Denizli illerinde yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

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Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim - Resim: 1

İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti.

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Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim - Resim: 2

AYDIN

2018 yılı genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın yüzde 49.66 ile 4 milletvekili çıkardığı Aydın'da, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı yüzde 47.3 olarak rapor edildi.

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Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim - Resim: 3

2018'deki seçimlerde yüzde 40.43 alan Cumhur İttifakı ise ankete göre yüzde 40.60'lık bir orana sahip.

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Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim - Resim: 4

Aydın'da partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

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