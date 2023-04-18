ORC Araştırma il il açıkladı: İşte partilerin illere göre oy oranları!

ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, 4 şehirde yaptığı anketlerin sonucunu yayınladı. İşte, il il partilerin oy oranları...

anket AKP MHP CHP İYİ Parti Memleket Partisi
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ORC Araştırma il il açıkladı: İşte partilerin illere göre oy oranları! - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine sayılı günler kalmışken, anket şirketleri de araştırma sonuçlarını devam ediyor.

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ORC Araştırma il il açıkladı: İşte partilerin illere göre oy oranları! - Resim: 2

Son olarak, ORC Araştırma, 4 şehirde 13-16 Nisan tarihleri arasında yaptığı anketlerin sonuçlarını yayınladı.

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ORC Araştırma il il açıkladı: İşte partilerin illere göre oy oranları! - Resim: 3

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

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ORC Araştırma il il açıkladı: İşte partilerin illere göre oy oranları! - Resim: 4

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yapılan araştırmaların sonuçlarında Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler arasında yer alan AKP ve MHP’nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

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