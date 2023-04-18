ORC Araştırma il il açıkladı: İşte partilerin illere göre oy oranları!
ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, 4 şehirde yaptığı anketlerin sonucunu yayınladı. İşte, il il partilerin oy oranları...
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine sayılı günler kalmışken, anket şirketleri de araştırma sonuçlarını devam ediyor.
Son olarak, ORC Araştırma, 4 şehirde 13-16 Nisan tarihleri arasında yaptığı anketlerin sonuçlarını yayınladı.
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.
İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yapılan araştırmaların sonuçlarında Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler arasında yer alan AKP ve MHP’nin oylarında büyük düşüş yaşandı.