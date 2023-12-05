ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!

Hem yeni yılın yaklaşması hem de yerel seçimlere az bir zaman kalması, anket şirketlerinin çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ORC Araştırma, "2023'ün enleri" anketini yayımladı. Ankette katılımcılara en başarışı Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir ilçe belediye başkanları ve il belediye başkanları soruldu.