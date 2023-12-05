ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!

ORC Araştırma, yeni yıla az bir zaman kala yaptığı son anketi paylaştı. 2023 yılının "en"lerini paylaşan şirket, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 ilde toplam 22 bin 310 katılımcı ile çalıştı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 1

Hem yeni yılın yaklaşması hem de yerel seçimlere az bir zaman kalması, anket şirketlerinin çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ORC Araştırma, "2023'ün enleri" anketini yayımladı. Ankette katılımcılara en başarışı Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir ilçe belediye başkanları ve il belediye başkanları soruldu.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 2

Araştırma 19 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 ilde toplam 22 bin 310 katılımcı ile CATI yöntemiyle yapıldı.

Anketin sonuçları ise şöyle oldu:

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 3

2023 YILININ EN BAŞARILI İL BELEDİYE BAŞKANLARI

Vatandaşlara son 1 yılı değerlendirdiklerinde, belediye başkanının çalışmalarından, ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Raporda %55'in üzerinde oy alan 5 İl Belediye Başkanı yer aldı.

Rapora göre en başarılı bulunan il belediye başkanları şöyle oldu:

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 4

1.MHP'li Çankırı Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen %63,4

İsmail Hakkı Esen 2019 yerel seçimlerinde %46,9 oy oranı ile seçildi.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 5

2. CHP'li Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı %61,9

CHP, 2019 seçimlerinde Bilecik'ye %50,64 oy oranına ulaştı.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 6

3. AKP'li Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin %59,3

Hilmi Bilgin, 2019 yerel seçimlerinde %49,3 oy oranı ile seçildi.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 7

4. AKP'li Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk %58,5

AKP, 2019 yerel seçimlerinde Yalova'da %45,3 oy oranına ulaştı.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 8

5. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan %56,4

Tanju Özcan, 2019 yerel seçimlerinde %52,7 oy oranına ulaştı.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 9

2023 YILININ EN BAŞARILI İL BELEDİYE BAŞKANLARI

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 10

2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI

Vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Raporda %55'in üzerinde oy alan 5 Büyükşehir Belediye Başkanı yer aldı.

ORC'nin açıkladığı sonuçlar şöyle:

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 11

1 - AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: %60,5

Şahin, 2019 yerel seçimlerinde %53,97 oyla belediye başkanı seçildi.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 12

2 - CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün %58,4.

Gürün, bir önceki yerel seçimlerde %36, 01 oyla belediye başkanı seçildi.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 13

3 - AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan %57,9.

Zolan, 2019 yerel seçimlerinde %50,56 oyla belediye başkanı oldu.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 14

4 - CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %56,5.

İmamoğlu bir önceki seçimde %54,20 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 15

5 - CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer %55,2.

Seçer, 2019 yerel seçimlerinde %45,9 oyla belediye başkanı seçildi.

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 16

2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 17

2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI

vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Raporda %55'in üzerinde oy alan 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı yer aldı.

ORC'nin açıkladığı sonuçlara göre en başarılı ilçe belediye başkanları şöyle:

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 18

1 - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin (CHP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 19

2 - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu (AKP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 20

3 - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü (CHP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 21

4 - Toroslar Belediye Başkanı Afşin Yılmaz (CHP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 22

5 - Nazilli Belediye Başkanı Engin Özcan (AKP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 23

6 - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar (AKP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 24

7 - Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç (CHP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 25

8 - İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet (CHP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 26

9 - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken (AKP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 27

10 - Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın (MHP)

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ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! - Resim: 28

2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI

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