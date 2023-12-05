ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
ORC Araştırma, yeni yıla az bir zaman kala yaptığı son anketi paylaştı. 2023 yılının "en"lerini paylaşan şirket, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 ilde toplam 22 bin 310 katılımcı ile çalıştı.
Hem yeni yılın yaklaşması hem de yerel seçimlere az bir zaman kalması, anket şirketlerinin çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ORC Araştırma, "2023'ün enleri" anketini yayımladı. Ankette katılımcılara en başarışı Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir ilçe belediye başkanları ve il belediye başkanları soruldu.
Araştırma 19 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 ilde toplam 22 bin 310 katılımcı ile CATI yöntemiyle yapıldı.
Anketin sonuçları ise şöyle oldu:
2023 YILININ EN BAŞARILI İL BELEDİYE BAŞKANLARI
Vatandaşlara son 1 yılı değerlendirdiklerinde, belediye başkanının çalışmalarından, ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Raporda %55'in üzerinde oy alan 5 İl Belediye Başkanı yer aldı.
Rapora göre en başarılı bulunan il belediye başkanları şöyle oldu:
1.MHP'li Çankırı Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen %63,4
İsmail Hakkı Esen 2019 yerel seçimlerinde %46,9 oy oranı ile seçildi.
2. CHP'li Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı %61,9
CHP, 2019 seçimlerinde Bilecik'ye %50,64 oy oranına ulaştı.
3. AKP'li Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin %59,3
Hilmi Bilgin, 2019 yerel seçimlerinde %49,3 oy oranı ile seçildi.
4. AKP'li Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk %58,5
AKP, 2019 yerel seçimlerinde Yalova'da %45,3 oy oranına ulaştı.
5. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan %56,4
Tanju Özcan, 2019 yerel seçimlerinde %52,7 oy oranına ulaştı.
2023 YILININ EN BAŞARILI İL BELEDİYE BAŞKANLARI
2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI
Vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Raporda %55'in üzerinde oy alan 5 Büyükşehir Belediye Başkanı yer aldı.
ORC'nin açıkladığı sonuçlar şöyle:
1 - AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: %60,5
Şahin, 2019 yerel seçimlerinde %53,97 oyla belediye başkanı seçildi.
2 - CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün %58,4.
Gürün, bir önceki yerel seçimlerde %36, 01 oyla belediye başkanı seçildi.
3 - AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan %57,9.
Zolan, 2019 yerel seçimlerinde %50,56 oyla belediye başkanı oldu.
4 - CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %56,5.
İmamoğlu bir önceki seçimde %54,20 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
5 - CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer %55,2.
Seçer, 2019 yerel seçimlerinde %45,9 oyla belediye başkanı seçildi.
2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI
vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Raporda %55'in üzerinde oy alan 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı yer aldı.
ORC'nin açıkladığı sonuçlara göre en başarılı ilçe belediye başkanları şöyle:
1 - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin (CHP)
2 - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu (AKP)
3 - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü (CHP)
4 - Toroslar Belediye Başkanı Afşin Yılmaz (CHP)
5 - Nazilli Belediye Başkanı Engin Özcan (AKP)
6 - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar (AKP)
7 - Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç (CHP)
8 - İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet (CHP)
9 - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken (AKP)
10 - Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın (MHP)
2023 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI