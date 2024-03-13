ORC 5 ildeki anketini yayınladı: Edirne'den Kars'a işte son oy oranları
ORC Araştırma Şirketi, yerel seçimlere sayılı günler kala yeni bir kamuoyu araştırması daha yayınladı. 5 ildeki anket sonuçlarını paylaşan ORC, Kars'tan Edirne'ye hangi partinin önde olduğunu açıkladı.
ORC Araştırma Şirketi'ne göre, CHP'nin elinde olan Edirne AKP'ye geçiyor. AKP'nin adayı Belgin İBA, yüzde 30,3 ile birinci sırada yer alırken, CHP'li Gencan Akın yüzde 23,7 ile yarışta üçüncü sırada yer alıyor. Edirne'de ikinci tercih ise yüzde 28,0 ile İYİ Parti'nin adayı Hamdi Sedefçi oluyor.
Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönelten şirketin aldığı yanıta göre, Kars'ta AKP'nin adayı Metin Özad yüzde 23,8 ile birinci, DEM'in adayı Savaş Dermen yüzde 21,5 ile ikinci, MHP'nin adayı Ötüken Sener yüzde 19,1 ile üçüncü, CHP'nin adayı Dindar Gültekin yüzde 15,1 ile dördüncü parti oldu.
Yüzde 9,5 ise kararsız.
6 Şubat'ta depremin vurduğu Elazığ'da da anket çalışması yürüten şirketin kamuoyundan aldığı yanıtlara göre, AKP Şahin Şerifoğulları yüzde 36,1 ile birinci sırada yer alırken, CHP'den Çağlar Duran yüzde 24,6 ile ikinci sırada kaldı. Yeniden Refah'ın adayı Faruk Septioğlu yüzde 11,9 ile üçüncü, MHP'nin adayı Murat Aygen yüzde 11,5 ile dördüncü oldu.
Yüzde 7,4 hala kararsızken yüzde 5,6 İYİ Parti'nin adayı Burak Özgül'ü seçti. Yüzde 3 ie diğer partileri tercih etti.
ORC'ye göre Denizli'de CHP yarışı kılpayı önde tamamlıyor. CHP'nin adayı Nuri Çavuşoğlu yüzde 40,2 ile birinci sıradayken AKP'nin adayı Osman Zolan yüzde 38,2 ile ikinci sıradan takip ediyor. Yüzde 9,8 hala kararsız. Yüzde 5,3 İYİ Parti, yüzde 1,8 Yeniden Refah, yüzde 1,5 DEM Parti diyor. Yüzde 1,6 ise diğer partileri tercih ediyor.
CHP, Milletvekili Muharrem Erkek'i aday gösterdiği Çanakkale'de ise yüzde 34,2 tercih İYİ Parti'nin adayı Burak Kunt'tan yana. Muharrem Erkek yüzde 33,1 ile ikinci sırada kalırken AKP'nin adayı Jülide Askeroğlu yüzde 21,7.
İYİ Parti ve CHP'nin arasındaki 1 puanlık fark olduğu gözükürken kararsızların oranı ise yüzde 8.0. Yüzde 3.0 ise diğer partileri tercih ediyor.