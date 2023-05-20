Optimar araştırdı: İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi
Optimar araştırma, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir araştırma yayımladı. Araştırmada birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmene ikinci tur tercihi soruldu.
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14 Mayıs'ta birinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kaldı. 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmen, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor.
İlk turunda 3 adayın yarıştığı seçimin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.
Üçüncü aday olan Sinan Oğan'ın ilk turda aldığı yüzde 5,2 oy ise her iki adayın da hedefi oldu. Optimar Araştırma, Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci turda hangi adaya oy vereceğini araştırdı.
Araştırma 17-18 Mayıs tarihlerinde 81 ilde yapıldı. Araştırmaya katılan 3000 seçmenin verdiği yanıtlara göre Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda dağılımı şöyle olacak: