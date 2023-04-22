Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt
Oyuncu İbrahim Büyükak ve şarkıcı Oğuzhan Koç, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yöneltilen "Kim kazanır?" sorusuna yanıt verdi.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bir aydan da az bir süre kalmışken, konuyla ilgili açıklamalar Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, TV100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu. İki isim, programın sunucusu Candaş Tolga Işık'ın 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt verdi.
İbrahim Büyükak şunları söyledi:
"Valla çok gergin bir atmosfer. Umuyorum bu gerginlik seviyesi daha fazla artmaz. Bence sağduyulu, toplumu bu çatışmadan çıkaracak, barışçıl, hukukun ve eğitimin üstünlüğünü savunan birinin kazanmasını istiyorum, bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum."
Oğuzhan Koç da "Aynı fikirdeyiz aslında. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki böyle birbirini hiç tanımadan geçen iki insan da kavga etmesin sadece fikrini söylediği için. Herkes çok agresif, herkes çok sinirli" ifadesini kullandı.