Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt

Oğuzhan Koç da "Aynı fikirdeyiz aslında. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki böyle birbirini hiç tanımadan geçen iki insan da kavga etmesin sadece fikrini söylediği için. Herkes çok agresif, herkes çok sinirli" ifadesini kullandı.