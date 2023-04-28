Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor
Motto ve Bulgu Araştırma'nın nisan ayı anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 0,5'lik oy ile ikinci tura kalıyor. İkinci turda ise Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1,2'lik fark ile ipi göğüslüyor.
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Motto ve Bulgu Araştırma'nın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik nisan ayı araştırmasının sonuçları yayınlandı.
Sözcü'den Can Coşkun'un paylaştığı anket kapsamında 26 ilde 2 bin 400 kişi ile telefon üzerinden görüşülürken hata payı yüzde 2 olarak belirtildi.
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yanıtları kararsızlar dağıtıldığında şöyle oldu:
AKP: Yüzde 34,2