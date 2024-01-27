Murat Kurum'dan 'son anket' iddiası: 'Rakibim öndeydi, şimdi ben öne geçtim'

Kurum, "Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk" dedi.