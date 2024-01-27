Murat Kurum'dan 'son anket' iddiası: 'Rakibim öndeydi, şimdi ben öne geçtim'
31 Mart'ya yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum anketlerde öne geçtiğini iddia etti.
AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum 31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde yapacağı projeleri CNN Türk'te anlattı. Başkanlığı süresince sadece İstanbul'a odaklanacağını dile getiren Kurum, canlı yayında yaptırdıkları son anketin sonucunu da paylaştı.
"RAKİBİMİZ 1.5 PUAN ÖNDEYDİ, BİZ ÖNE GEÇTİK"
Kurum açıklamasında "İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. İttifaklar henüz netleşmedi.
Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz" dedi.
"SÖZÜMÜ TUTMAZSAM BİR DAHA ADAY OLMAZ"
Trafik sorunundan yeni ulaşım ağlarına, altyapıdan kentsel dönüşüme, şehircilik anlayışından sosyal projelere kadar bir çok vaatte bulunan Kurum, verdiği sözleri tutmadığı takdirde bir daha aday olmayacağını belirtti.
Kurum, "Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk" dedi.